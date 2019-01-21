TRT Haber

21
Ocak 2019
Pazartesi
Türkiye

Şırnak’ta elektrik direkleri karın altında kayboldu

Şırnak'ta ekipler, Irak ve Suriye sınırında güvenliği sağlayan askeri üs bölgelerine kesintisiz elektrik sağlamak için 24 saat görev yapıyor.

21 Ocak 2019 Pazartesi 15:58 - Son Güncelleme 21 Ocak 2019 Pazartesi 15:58

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