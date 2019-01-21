TRT Haber

21
Ocak 2019
Pazartesi
Türkiye

Ovit Tüneli 138 yıllık hayali hayata geçirdi

14 bin 300 metre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun kara yolu tüneli olan Ovit Tüneli, bölgedeki ulaşıma büyük kolaylık sağlıyor.

21 Ocak 2019 Pazartesi 14:56 - Son Güncelleme 21 Ocak 2019 Pazartesi 14:56

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