TRT Haber

20
Ocak 2019
Pazar
Türkiye

Tarihi Kütahya Kalesi'nde beyaz güzellik

Bizans döneminde yapılan Selçuklular, Germiyanoğulları ve Osmanlılar tarafından kullanılan tarihi Kütahya Kalesi, kar yağışının ardından beyaza büründü.

20 Ocak 2019 Pazar 21:47 - Son Güncelleme 20 Ocak 2019 Pazar 21:47

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