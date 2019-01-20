TRT Haber

20
Ocak 2019
Pazar
Türkiye

Ovacık'ta kar kalınlığı 3 metreyi aştı

Kışın çetin geçtiği Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 3 metreyi aştı.

20 Ocak 2019 Pazar 20:49 - Son Güncelleme 20 Ocak 2019 Pazar 20:49

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER