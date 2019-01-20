TRT Haber

20
Ocak 2019
Pazar
Türkiye

Milli Savunma Bakanlığından Zeytin Dalı Harekatı'na özel klip

20 Ocak 2018'te başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümünde, Milli Savunma Bakanlığı, bir video paylaştı.

20 Ocak 2019 Pazar 10:29 - Son Güncelleme 20 Ocak 2019 Pazar 10:30

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