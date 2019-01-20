TRT Haber

20
Ocak 2019
Pazar
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan genç doktor için kız istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da doktor olarak görev yapan İbrahim Hakkı Karakuş için telefonda kız istedi.

20 Ocak 2019 Pazar 00:37 - Son Güncelleme 20 Ocak 2019 Pazar 00:38

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER