TRT Haber

19
Ocak 2019
Cumartesi
Türkiye

El Bab’da terörün izleri futbolla siliniyor

DEAŞ terörü, El Bab’da futbol da dahil sosyal yaşama dair birçok şeyi ya yok etti ya da yasakladı. Türkiye, bölgede sosyal hayatla birlikte sporu da canlandırdı ve terör örgütünün yıktığı El Bab Stadyumunu yeniden yaptırdı. Bölgede, Fırat Kalkanı ismiyle kurulan ligde müsabakalar oynanıyor. Bu maçlardan birinde, ev sahibi El Bab, terör örgütü YPG/PKK’nın işgali altındaki Deyrizor’dan kaçıp El Bab’a sığınan gençlerin kurduğu takımla karşı karşıya geldi.

19 Ocak 2019 Cumartesi 17:47 - Son Güncelleme 19 Ocak 2019 Cumartesi 17:47

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