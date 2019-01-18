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Rayların arasına sıkışan yavru köpekler iş makinesiyle kurtarıldı
Gaziantep'te, ısınmak için tonlarca ağırlıktaki tren raylarının arasına sıkışan 4 yavru köpek, iş makinesi ve itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
18 Ocak 2019 Cuma 16:42 -
Son Güncelleme 18 Ocak 2019 Cuma 16:42
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