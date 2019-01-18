TRT Haber

18
Ocak 2019
Cuma
Türkiye

Rayların arasına sıkışan yavru köpekler iş makinesiyle kurtarıldı

Gaziantep'te, ısınmak için tonlarca ağırlıktaki tren raylarının arasına sıkışan 4 yavru köpek, iş makinesi ve itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

18 Ocak 2019 Cuma 16:42 - Son Güncelleme 18 Ocak 2019 Cuma 16:42

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