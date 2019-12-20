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Şirketler topladıkları kişisel verileri korumak için önlem almak zorunda

Aktif bilançosu 25 milyon liranın üzerinde olan veya 50'den fazla çalışana sahip firmalara Kişisel Verileri Koruma Kurumuna sicil kaydı oluşturma zorunluluğu geliyor.

20 Aralık 2019 Cuma 23:36 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 23:38

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