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Türkiye

Ahırda 2 ton sahte içki ele geçirildi

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, inek beslenen ahır içinde satışa hazır vaziyette 2 ton sahte alkol ele geçirdi.

20 Aralık 2019 Cuma 19:36 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 19:36

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