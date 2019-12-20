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Türkiye

Evine kurduğu sera ile Hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı

Antalya polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Kepez ilçesinde bir evde bulunanlar hayrete düşürdü. Evin Hint keneviri üretimi için özel düzeneklerle seraya dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

20 Aralık 2019 Cuma 16:53 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 16:54

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