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Türkiye

Yerli bomba imha kazanları testleri başarıyla geçti

Gelişmiş ülkelerde kullanılan bomba kazanları artık ülkemizde de üretiliyor. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen bomba kazanının testi nefes kesti.

20 Aralık 2019 Cuma 15:54 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 15:59

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