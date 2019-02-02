TRT Haber

2
Şubat 2019
Cumartesi
Dünya

Sigortadan para alabilmek için düşme rolü yaptı

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir şahıs, sigortadan para alabilmek için düşme rolü yaptı. Yaptıkları güvenlik kamerasıyla tespit edilince, sigorta sahteciliğinden gözaltına alındı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 17:05 - Son Güncelleme 02 Şubat 2019 Cumartesi 17:05

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