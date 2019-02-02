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02.02.2019 - 17:17
Mavi listedeki terörist İstanbul'da yakalandı
02.02.2019 - 17:16
Rusya'ya giden Türk heyeti yurda döndü
02.02.2019 - 17:12
"Dağlarda zamanında 15 bin kişi vardı, şimdi 700 kişi kaldı"
02.02.2019 - 16:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Filistin halkına sırtını dönmeyecektir
02.02.2019 - 16:02
CHP Parti Meclisi toplandı
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Sigortadan para alabilmek için düşme rolü yaptı
ABD'nin New Jersey eyaletinde bir şahıs, sigortadan para alabilmek için düşme rolü yaptı. Yaptıkları güvenlik kamerasıyla tespit edilince, sigorta sahteciliğinden gözaltına alındı.
02 Şubat 2019 Cumartesi 17:05 -
Son Güncelleme 02 Şubat 2019 Cumartesi 17:05
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