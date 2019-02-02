TRT Haber

2
Şubat 2019
Cumartesi
Dünya

Brexit sürecinde Kuzey İrlanda düğümü

İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrılma sürecinde (Brexit), Kuzey İrlanda sorunu, ayrılık konusunda işleri çıkmaza sokuyor.

02 Şubat 2019 Cumartesi 14:13 - Son Güncelleme 02 Şubat 2019 Cumartesi 14:21

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