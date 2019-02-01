TRT Haber

1
Şubat 2019
Cuma
Dünya

Dünyanın "en büyük" uyuşturucu baronu: El Chapo

Meksika'nın en tanınmış uyuşturucu kartellerinden Joaquin Archivaldo Guzman Loera'nın ABD'de 11 suçtan yargılanması sürüyor. Loera'nın hikayesini TRT Haber araştırdı.

01 Şubat 2019 Cuma 23:05 - Son Güncelleme 01 Şubat 2019 Cuma 23:05

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