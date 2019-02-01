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İsrail güçleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri,yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için toplanan Filistinlilere müdahale ederek 17 kişiyi yaraladı.
01 Şubat 2019 Cuma 20:02 -
Son Güncelleme 01 Şubat 2019 Cuma 20:02
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