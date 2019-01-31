TRT Haber

31
Ocak 2019
Perşembe
Dünya

ABD'de soğuk hava dalgası hayatı felç etti

ABD'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeniyle Chicago'da binlerce uçuş iptal edildi. Yetkililer, soğuk hava dalgası için uyarısı seviyesini "tehlikeli"ye yükseltti.

31 Ocak 2019 Perşembe 15:09 - Son Güncelleme 31 Ocak 2019 Perşembe 15:44

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