TRT Haber

31
Ocak 2019
Perşembe
Dünya

Venezuela'da muhalefet destekçileri sokağa çıktı

Venezuela'da Juan Guiado liderliğindeki muhalefet, dün akşam protesto gösterisi düzenledi. Ülkede yaşanan son gelişmeleri, TRT World muhabiri Ediz Tiyanşan aktardı.

31 Ocak 2019 Perşembe 10:03 - Son Güncelleme 31 Ocak 2019 Perşembe 10:03

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