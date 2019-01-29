TRT Haber

29
Ocak 2019
Salı
Dünya

Bulgaristan'da grip salgını nedeniyle eğitim durdu

Bulgaristan'daki grip salgını ülkenin 28 kentinden 23'ünde alarm verilmesine yol açtı. Ülkede okulların büyük kısmında salgın nedeniyle eğitim durdu.

29 Ocak 2019 Salı 18:25 - Son Güncelleme 29 Ocak 2019 Salı 18:25

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