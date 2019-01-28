TRT Haber

28
Ocak 2019
Pazartesi
Dünya

Akif Çağatay Kılıç'tan Avrupa Konseyine "teröre destek" tepkisi

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Heyeti Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa'nın PKK'ya desteğini kınayarak, HDP'nin terör örgütüyle bağlantısı olduğunu söyledi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 16:58 - Son Güncelleme 28 Ocak 2019 Pazartesi 16:58

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