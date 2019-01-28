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28.01.2019 - 17:31
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28.01.2019 - 16:15
İyi Parti Milletvekili Akkal partisinden istifa etti
28.01.2019 - 15:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bilim seferinde sonraki hedefimiz kalıcı üs kurmak
28.01.2019 - 14:35
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen Ankara'ya geliyor
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Akif Çağatay Kılıç'tan Avrupa Konseyine "teröre destek" tepkisi
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Heyeti Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa'nın PKK'ya desteğini kınayarak, HDP'nin terör örgütüyle bağlantısı olduğunu söyledi.
28 Ocak 2019 Pazartesi 16:58 -
Son Güncelleme 28 Ocak 2019 Pazartesi 16:58
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