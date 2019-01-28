TRT Haber

28
Ocak 2019
Pazartesi
Dünya

Kazadan kaçmaya çalışan sürücünün kaputuna yapıştı

ABD'de 65 yaşında bir adam, kazadan kaçmaya çalışan sürücünün kaputuna tutununca ilginç görüntüler ortaya çıktı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 17:04 - Son Güncelleme 28 Ocak 2019 Pazartesi 17:04

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