TRT Haber

1
Şubat 2019
Cuma
Dünya

Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

Rusya'da bir binanın çatısı büyük bir gürültü ile çöktü. İnsanların yola düşen büyük parçalardan kurtulduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

01 Şubat 2019 Cuma 10:25 - Son Güncelleme 01 Şubat 2019 Cuma 10:25

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