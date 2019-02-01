TRT Haber

1
Şubat 2019
Cuma
Dünya

İsveç'te hamile siyahi kadına metro görevlilerinden şiddet

Stockholm'de metro istasyonunda İsveç vatandaşı hamile siyahi kadının, güvenlik görevlileri tarafından şiddet uygulanarak gözaltına alınması ülkede tepkiye neden oldu.

01 Şubat 2019 Cuma 22:16 - Son Güncelleme 01 Şubat 2019 Cuma 22:16

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