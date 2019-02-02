TRT Haber

2
Şubat 2019
Cumartesi
Dünya

Brezilya'da çöken maden atık barajına ait görüntüler ortaya çıktı

Brezilya'da atık barajını çökmesiyle 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 200'den fazla kişinin ise kaybolmasına neden olan felaketin görüntüleri ortaya çıktı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 00:52 - Son Güncelleme 02 Şubat 2019 Cumartesi 00:52

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