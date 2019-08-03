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Çok Bulutlu
Yaşam

Sıcaktan bunalan sokak köpekleri onun ellerinde serinliyor

Kırıkkale'de, yaşayan hayvansever Mehmet Köksal, kendi imkanlarıyla yaptığı havuzda sokak köpeklerinin sıcak havalarda serinlemesine yardımcı oluyor.

04 Ağustos 2019 Pazar 12:25 - Son Güncelleme 04 Ağustos 2019 Pazar 12:26

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