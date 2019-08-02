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Yaşam

Artvinli genç piyanistler İtalya'da Türkiye'yi temsil edecek

Artvin Gençlik Merkezi bünyesinde piyano eğitimi alan öğrenciler İtalya’da yapılacak olan uluslararası klasik yarışmasında sahneye alacak.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:36 - Son Güncelleme 02 Ağustos 2019 Cuma 15:47

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