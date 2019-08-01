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Yaşam

Prof. Dr. Fuat Sezgin Dijital Gösterim Merkezi'nde tanıtılıyor

Prof. Dr. Fuat Sezgin, hayatını İslam medeniyetini anlatmaya adadı. Sezgin'in çalışmaları İstanbul Taksim'de açılan Dijital Gösterim Merkezi'nde halka tanıtılıyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 19:45 - Son Güncelleme 01 Ağustos 2019 Perşembe 19:46

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