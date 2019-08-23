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Dünya

Şehre inen ayılar ortalığı birbirine kattı

Rusya'da şehre inen ayılar ortalığı karıştırdı. Anne ayı ve 3 yavrusu ile polis arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. O anlar kameralara yansıdı.

23 Ağustos 2019 Cuma 16:02 - Son Güncelleme 23 Ağustos 2019 Cuma 16:02

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