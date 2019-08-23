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Dünya

New York metrosunu su bastı

ABD'nin New York şehrinde aniden bastıran yağmur sonrası metro istasyonunu su bastı. Metroyu kullanmak için Brooklyn Bridge durağına gelen yolcular zor anlar yaşadı

23 Ağustos 2019 Cuma 10:49 - Son Güncelleme 23 Ağustos 2019 Cuma 10:49

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