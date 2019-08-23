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İçerisi dumanla dolan yolcu uçağı acil iniş yaptı: 7 yaralı

ABD’nin Oakland kentinden havalanan yolcu uçağının kabin ve kargo bölümü, Hawai Honolulu Havaalanı yakınlarında dumanla doldu. Uçak, Honolulu Havaalanı’na acil iniş yaptı. Uçaktaki 7 kişi yaralandı.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:57 - Son Güncelleme 23 Ağustos 2019 Cuma 10:57

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