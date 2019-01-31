TRT Haber

31
Ocak 2019
Perşembe
Türkiye

Seçim sürecinde sosyal medya hesapları sıkı takipte olacak

Yerel seçimler yaklaşırken sosyal medyada provakatif paylaşımlarda bulunan hesaplar mercek altında. Sanal devriye polisleri ve özel siber timler, sosyal medyada 7/24 mesai yapıyor.

31 Ocak 2019 Perşembe 15:48 - Son Güncelleme 31 Ocak 2019 Perşembe 15:48

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