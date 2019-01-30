TRT Haber

30
Ocak 2019
Çarşamba
Türkiye

Mehmetçik sırtında onlarca kilo malzemeyle vatan nöbetinde

Ne sarp araziler ne de zorlu kış şartları onlar için engel değil. Omuzlarında görev sorumluluğu ile yola çıkan komandolar sırtlarında da onlarca kilo ağırlığında teçhizat taşıyor.

30 Ocak 2019 Çarşamba 23:13 - Son Güncelleme 30 Ocak 2019 Çarşamba 23:13

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