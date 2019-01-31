TRT Haber

31
Ocak 2019
Perşembe
Türkiye

Darbecilerin savunmasını çökerten "ses kaydı"

Kara Harp Okulu davası sanığı eski üsteğmen Veysel Kör ile arkadaşı A.A'nın telefon görüşme kaydı, karargahta darbe girişimi olduğunu bilmediğini iddia eden sanıkları yalanlıyor.

31 Ocak 2019 Perşembe 15:09 - Son Güncelleme 31 Ocak 2019 Perşembe 15:09

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