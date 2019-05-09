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Kültür Sanat

Saraylardaki tarihi emanetlerin bakımını titizlikle yürütüyorlar

Tarih, arkeoloji, sanat tarihi ve el sanatları alanlarındaki uzmanlardan oluşturulan 8 kişilik ekip, Milli Sarayların bakımını belli periyotlarda büyük bir titizlikle yapıyor.

09 Mayıs 2019 Perşembe 12:43 - Son Güncelleme 09 Mayıs 2019 Perşembe 12:43

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