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Kültür Sanat

Şehzade Korkut Camii 2020 yılında ibadete açılacak

Antalya'nın simgelerinden Şehzade Korkut Camii'nde 2017 yılında başlayan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Caminin önümüzdeki yıl Ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 20:29 - Son Güncelleme 06 Mayıs 2019 Pazartesi 20:29

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