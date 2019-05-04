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Kültür Sanat

'Bosna'nın İncisi' Alaca Camii ibadete açıldı

Bosna'daki savaşta temellerine kadar yıkılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteğiyle yeniden inşası tamamlanan tarihi Alaca Camii düzenlenen törenle ibadete açıldı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 20:12 - Son Güncelleme 04 Mayıs 2019 Cumartesi 20:12

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