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Kültür Sanat

TRT Konya'da Radyo Köyü kurdu

TRT'nin ev sahipliğinde, Konya'daki Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda "Radyo Köyü" kuruldu.

02 Mayıs 2019 Perşembe 19:56 - Son Güncelleme 02 Mayıs 2019 Perşembe 19:56

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