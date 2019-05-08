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Kültür Sanat

Türkiye’nin ilk kadın Karagöz ustası

Yüzlerce yıldır sürdürülen geleneksel Türk gölge oyunu sanatını icra eden Merve İlken, Türkiye’nin ilk kadın Karagöz ustası olmasının gururunu yaşıyor.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 13:47 - Son Güncelleme 08 Mayıs 2019 Çarşamba 13:47

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