TRT Haber

6
Şubat 2019
Çarşamba
Dünya

Saraybosna'daki pazar yeri kurbanları anıldı

Bosna Hersek'teki savaşta Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) tarafından başkent Saraybosna'daki Markale pazar yerine yapılan havan topu saldırısında yaşamını yitirenler törenle anıldı.

05 Şubat 2019 Salı 23:04 - Son Güncelleme 05 Şubat 2019 Salı 23:05

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