TRT Haber

5
Şubat 2019
Salı
Dünya

Paris'te bina yangını: 10 ölü, 30 yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada çıkan yangında 10 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

05 Şubat 2019 Salı 15:05 - Son Güncelleme 05 Şubat 2019 Salı 15:05

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