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İngiltere'deki okula İslamofobik saldırı
İngiltere'nin Newcastle şehrindeki Bahr Akademisi, İslam karşıtı vandalların saldırısına uğradı. Okul yöneticisi, yaşananları TRT World muhabiri Assed Baig'e anlattı.
04 Şubat 2019 Pazartesi 17:48 -
Son Güncelleme 04 Şubat 2019 Pazartesi 17:48
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