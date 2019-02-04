TRT Haber

4
Şubat 2019
Pazartesi
Dünya

İngiltere'deki okula İslamofobik saldırı

İngiltere'nin Newcastle şehrindeki Bahr Akademisi, İslam karşıtı vandalların saldırısına uğradı. Okul yöneticisi, yaşananları TRT World muhabiri Assed Baig'e anlattı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:48 - Son Güncelleme 04 Şubat 2019 Pazartesi 17:48

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