TRT Haber

5
Şubat 2019
Salı
Dünya

Peru'da uçak caddeye düştü

Peru Hava Kuvvetlerine ait bir eğitim uçağı, başkent Lima’da işlek bir caddeye düştü. Kazada 2 pilot hafif yaralandı.

05 Şubat 2019 Salı 16:42 - Son Güncelleme 05 Şubat 2019 Salı 16:42

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