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Türkiye

Şanlıurfa'da çırçır fabrikasında yangın: Tonlarca pamuk kül oldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir çırçır fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangında tonlarca pamuk kül oldu.

05 Kasım 2019 Salı 20:46 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 20:46

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