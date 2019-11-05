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Bülent Ecevit vefatının 13'üncü yılında törenle anıldı

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 13'üncü yılında Ankara'daki kabri başında anıldı. Kıbrıs Fatihi olarak anılan Ecevit, siyasetin baş aktörlerinden oldu.

05 Kasım 2019 Salı 17:39 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 17:42

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