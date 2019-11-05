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Türkiye

ATV ile öğrenci taşıyan sürücü yakalandı

Adana'da ATV'ye bağladığı römorkta 10 ilkokul öğrencisini okula taşıyarak servisçilik yaptığı belirlenen sürücüye 3 bin 18 lira ceza verildi.

05 Kasım 2019 Salı 16:17 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 16:21

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