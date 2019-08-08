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Türkiye

Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığında olduğu öne sürülen kişi, patlayıcı madde ile gözaltına alındı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:08 - Son Güncelleme 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:10

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