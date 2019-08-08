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Türkiye

Sparta Prag-Trabzonspor maçı 19.00'da TRT Spor’da

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turundaki ilk maçında Sparta Prag'a konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:06 - Son Güncelleme 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:07

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