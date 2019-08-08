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Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı depremde, bazı binalarda hasar meydana geldi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:46 - Son Güncelleme 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:50

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