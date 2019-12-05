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05.12.2019 - 00:15
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Sakarya'nın eğlenceli İngilizce öğretmeni "Teacherman"
Sakarya'daki Topağaç İlokulu ve İmam Hatip Ortaokulunda görev yapan Emre Karakuş, kendi yöntemleriyle öğrencilerine İngilizce öğretiyor.
05 Aralık 2019 Perşembe 09:57 -
Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 10:00
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