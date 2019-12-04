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Yağmurlu
Yaşam

Yürümekte zorlanan kadının yardımına polis yetişti

Şırnak'ın Şah Mahallesi'nde yürümekte zorlanan yaşlı kadına polis ekipleri yardım etti. Bir süre sandalyede dinlendirilen kadın, gideceği yere taksiyle ulaştırıldı.

04 Aralık 2019 Çarşamba 17:52 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 17:54

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